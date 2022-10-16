Tır şoförünün dikkati faciayı önledi

Bursa'da Bandırma-Karacabey yolunda zirai ürün taşıyan tır, önüne çıkan koyun sürüsüne çarptı. Tır şoförünün dikkatinin faciayı önlediği kazada sadece bir koyun yaralanırken, çoban olay yerinden kaçtı.

Edinilen bilgiye göre, Bandırma'dan Karacabey istikametine giden zirai ürün yüklü tır önüne çıkan koyun sürüsüne çarptı. Tırdaki tarım ürünlerinin bir kısmı yola saçılırken, tır şoförünün freni sayesinde sadece bir koyun yaralandı. Yol ortasında kalan koyunun yardımına ise o sırada bir etkinlikten dönen Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan yetişti. Kazayı görünce hemen makam aracını durduran Özkan, ekibiyle birlikte yol güvenliğini alıp, koyununun emniyetini sağladıktan sonra polis ekiplerini olay yerine çağırdı. Yaralı koyun tedavi edilmek üzere Karacabey Belediyesi ekiplerince hayvan barınağına götürüldü. Dikkatiyle bir faciayı önleyen tır sürücüsü ise uzun süre olayın şokunu atlatamadı. Şoförü Başkan Özkan ve olay yerine gelen polis ekipleri teselli etti. Kazada tır ufak çaplı hasar görürken, çoban olay yerinden kaçtı.

Başkandan dikkatli olma çağrısı

Kazaya müdahale ettikten sonra bir açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, “Karacabey sınırları içerisinde gerçekleşen bu kazanın olduğu yerin az ilerisinde traktörlerin, insanların ve hayvanların karşıya güvenle geçebilmesi için bir alt geçit var. Ancak sürünün çobanı dikkatsizce davranarak, sürüyü kara yolunun ortasından geçirmeye çalışıyor. Tır şoförünün dikkati sayesinde sadece bir koyun darbe alıyor. Allah beterinden saklasın ama vatandaşlarımızı daha dikkati olmaya davet ediyorum” dedi.