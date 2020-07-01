Tır ve çekici çarpıştı, Bursa İzmir karayolu trafiğe kapandı

İtfaiye sıkışan sürücüyü kurtarırken, Bursa İzmir karayolu kaza sebebiyle trafiğe kapandı.

Kaza, sabah saatlerinde Bursa-İzmir yolu Karacabey ilçesi yakınları Bursa istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Şenol A. idaresindeki 16 HAL 12 plakalı Tır, sağ şeritten Bursa istikametine dönmek isterken sol şeritte bulunan araç taşıyan çekiciyle çarpıştı.

Kazayı; tır ve çekici sürücüsü hafif sıyrıklarla atlatırken, çekicinin üzerinde bulunan hususi otomobil sürücüsü yan koltukta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede sıkıştığı yerden çıkarılan araç sürücüsü olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonucu Bursa-İzmir yolu Bursa istikameti yarım saat süreyle trafiğe kapandı. Kazaya karışan araçlar yoldan çekilip, yol tekrar trafiğe açılırken polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.