Tır zeytinliğe devrildi, sürücü yaralandı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir tırın kontrolden çıkarak Zeytinliğe devrildiği kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Orhangazi'ye bağlı Bayırköy Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Orhangazi'den Bayırköy istikametine gitmekte olan Cengiz İ. (55) idaresindeki 20 AHM 938 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yol kenarındaki şarampole devrilen ve zeytinlikte bulunan ağaca çarparak duran tırın sürücüsü hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücü Cengiz İ.'ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Orhangazi Devlet Hastanesine sevk etti. Devrilen tır nedeniyle jandarma ekipleri Bayırköy yolunda trafik ve yol güvenliği aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.