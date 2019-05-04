Bursa'nın İnegöl ilçesinde tıraş fiyatları yüzde 30 zamlandı.

İnegöl Berberler ve Kuaförler Odası, tıraş fiyatlarına yüzde 30 zam yaptı. Yeni fiyat tarifesi pazartesi gününden itibaren geçerli olacak. İlçede 202 erkek berberi ve 97 kadın kuaförünün faaliyet gösterdiğini söyleyen yetkililer, “Esnafımızın Bağ-Kur, elektrik, su, doğalgaz ve dükkan kiraları başta olmak üzere malzemelere gelen zam artışları üzerine 2 yıldır aynı olan berber ve kuaförlerdeki fiyat tarifelerine üyelerimizden gelen talepler doğrultusunda zam yapıldı. Yönetim kurulumuzca uygun görülen zam talebi Bursa Esnaf Odalar Birliği'nin fiyat tespit komisyonunca olumlu karşılandı ve 2 Mayısta fiyat teklifimiz onaylandı. Birliğimiz tarafından onaylanan fiyat teklifimiz İnegöl Belediyesi tarafından da onaylanarak fiyatlarımıza zam yapılmıştır” dedi.