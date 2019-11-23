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Tırdan 400 litre mazot çaldılar

Bursa’da park halindeki tırdan 400 litre mazot çalındı.

Bursa'da park halindeki tırdan 400 litre mazot çalındı.


Edinilen bilgiye göre olay, Osmangazi'ye bağlı Demirtaş Mahallesinde bir nakliye firmasında çalışan E.Ç., ertesi gün şehir dışına gideceği için aracının yakıt deposunu doldurduktan sonra aracı yol kenarına park ederek evine gitti. Sabah aracına geldiğinde yakıt göstergesinin boş olduğunu fark eden E.Ç., hemen yakıt deposuna bakarak deponun açık olduğunu ve yakıtının çalındığını gördü. Hırsız veya hırsızların depoda çelik süzgeç olması sebebiyle şamandıra ve hortumları keserek yakıt deposunu boşalttığını gören E.Ç. hemen polise haber verirken, olay hakkında tahkikat başlatıldı.

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