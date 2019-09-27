Tırdan üstüne tomruk düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tırdan üzerine tomruk düşen şahıs yaralandı.

Olay, Mahmudiye Mahallesi İbrahim Şenbel Sokağı'nda meydana geldi. Sokak üzerine park halinde olan tomruk yüklü tırdan firma yetkilileri tarafından boşaltma yapıldığı sırada tomruklardan biri yere düştü. Tomruk, arabanın yanında oturan şahsın üzerine düştü. Kafasından yaralanan şahıs ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şahsın durumunun iyi olduğu, olayla alakalı tahkikatın sürdüğü öğrenildi.