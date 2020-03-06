Tirilye Cittaslow yolunda

Mudanya'nın incisi Tirilye'nin “Cittaslow” (Sâkin Şehir) ağına girmesi için çalışmalara başlandı. Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, meclisten yetki aldı.

Mudanya Belediyesi'nin mart ayı olağan meclis toplantısı Uğur Mumcu Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Tirilye'nin “ Cittaslow” ağına girmesi maksadıyla Türkyılmaz'a belediye meclisi tarafından yetki verildi. Hayri Türkyılmaz, göreve geldiklerinden beri Mudanya özelinde Sâkin Şehir ağı için başvuruda bulunmak istediklerini belirterek, “Ancak müracaat için nüfusun 50 binden az olması gerekiyordu. Tirilye ile ilgili yaptığımız görüşmelerde ise olumlu sonuçlar aldık” dedi.

Tirilye'nin resmi statüde mahalle olarak gözüktüğünü kaydeden Türkyılmaz, “Böylelikle ilk kez bir beldeye Cittaslow belgesi alabiliriz. Tabii ki ödevlerimizi yerine getirdiğimizde, UNESCO dünya mirası listesine giden yolda çok önemli bir adımı da aşmış olacağız” diye konuştu.

Cittaslow'un şehirlerin kendi kimliklerine, yerel yemeklerine, yöresel mimarîsine, geleneklerine sahip çıkılmasını amaçladığını vurgulayan Türkyılmaz, Mudanya'ya ve ülke turizmine önemli katkıları olacağını söyledi. Tarihî Kentler Birliği toplantısının da 17-18 Nisan'da Tirilye'de olacağını hatırlatan Türkyılmaz, “Türkiye'de bir ilk olan Tirilye Kentsel Tasarım Projesi hazırladık. Toplam 20 hektar alanda bin 43 parselde 857 yapının bulunduğu Tirilye'de uygulanacak Kentsel Tasarım Projesi ile Tirilye'deki kültür rotası ayağa kalkacak. Yerelden evrensele bir koruma süreci hayata geçirirken, Tirilye'yi Cittaslow ağına katmış olacağız. Tirilye'yi 7 proje alanına ayıran Kentsel Tasarım Çalışması kapsamında Tirilye'deki tarihî zeytin yağı fabrikası kamulaştırılarak, Zeytin Yağı Enstitü ve Müzesi haline getirilecek. Tirilye'deki eski belediye binamızı Sanat Evi olarak planlama kararı aldık” ifadelerini kullandı.