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Tirilye korona denetiminden geçti

Bursa’nın Mudanya ilçesinde korona denetimleri sürüyor.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde korona denetimleri sürüyor.


Tirilye'de gerçekleştirilen denetimlerde, Mudanya kaymakamı Faik Oktay Sözer başkanlığındaki denetimde sahilde bulunan restoranlar, çay bahçeleri, köylü Pazarı, Fırınlar, kahvehaneler kontrol edildi. Sözer,vatandaşlara ve işletme sahiplerine koronavirüsle mücadele konusunda uyarılarda bulundu. Maske, sosyal mesafe ve hijyenin önemine değinen Kaymakam Sözer, vatandaşlara, alınması gereken tedbirler konusunda bilgiler verdi. Kaymakam Sözer, hijyen konusunda eksikleri bulunan işletmelere uyarılarda bulunarak, "Maksadımız sizleri zor durumda bırakmak değil, fakat alacağınız tedbirlerle önce kendinizi sonra müşterilerinizi korumak zorundasınız. Bu denetimler periyodik aralıklarla devam edecek. Kendilerini eksiklikler yüzünden uyardığımız işletme sahiplerimize, gelecek denetimde aynı eksikliklerle karşılaşırsak, para cezasından kapatmaya kadar gidebiliriz. Vatandaşlara pandeminin boyutunu kesinlikle hafife almasın" dedi.

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