Tırın altına giren araçtan yaralı çıktılar

Otomobilden 2 kişi yaralı olarak çıktı.

Mudanya Tirilye yolunda Kumyaka mevkiinde ilerleyen Besim O. yönetimindeki 34 BEM 077 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Necati B. idaresindeki 71 DR 903 plakalı tırın altına girdi. Otomobilde bulunan Güner O. ile Aytul A. yaralandı.

Olay yerine 112 acil sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesinin ardından otomobilden çıkarılan yaralılar ambulansla Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Jandarma olayla ilgili tahkikat başlattı.