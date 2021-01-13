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TIR'ın arkasında tehlikeli yolculuk

Bursa’da yaşı küçük bir çocuğun sürücüsünden habersiz arkasına bindiği tırda yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.

Bursa'da yaşı küçük bir çocuğun sürücüsünden habersiz arkasına bindiği tırda yaptığı tehlikeli yolculuk kameralara yansıdı.


Yaklaşık 2 kilometre tırın arkasında giden çocuk polis merkezi önüne geldiğinde tırdan atlayıp gözden kayboldu.


Edinilen bilgiye göre, Merkez Osmangazi ilçesi 1050 Konutlar Mahallesi üzerinde seyreden bir tırın çekici kısmının arkasına oturan kimliği belirsiz bir çocuk canını hiçe sayarak Mudanya yolu üzerinden Emek Mahallesi'ne kadar tırın arkasında yolculuk etti. Tır sürücüsünün de farkında olmadığı o anlar bir başka sürücü tarafından anbean kaydedildi. Görüntüsünün çekildiğini farkeden küçük haylaz, bir de kameraya el salladı. Emek Polis Merkezine yaklaştığında tırdan atlayan çocuk sokak arasına kaçıp gözlerden kayboldu.

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