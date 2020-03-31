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Tırın çarptığı at telef oldu

Bursa’nın İnegöl ilçesinde ana yola çıkan başı boş at bir tırın çarpması neticesinde telef oldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde ana yola çıkan başı boş at bir tırın çarpması neticesinde telef oldu.


Kaza Bursa-Ankara yolu üzerinde meydana geldi. Ana yolda başı boş gezen ata, âniden yola çıkınca, karşı istikamette gelen tır çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce illeri fırlayan at telef oldu. Tırda ise hafif maddi hasar meydana geldi. Telef olan at belediye temizlik görevlileri tarafından kaldırıldı. Kazayla alakalı tahkikat sürüyor.

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