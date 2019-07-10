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Tırla çarpışan otomobilde can pazarı

Bursa’nın İznik ilçesinde tırla kafa kafaya çarpışan otomobilde can pazarı yaşandı.

Bursa'nın İznik ilçesinde tırla kafa kafaya çarpışan otomobilde can pazarı yaşandı. Otomobil içerisinde sıkışan sürücü ve yanındaki bir kişiyi itfaiye ekipleri kurtardı.


Kaza, İznik-Bursa karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bursa istikametinden gelmekte olan 16 FP 389 plakalı otomobilin sürücüsü Akif Altın (19) Müşküle köyü mevkisinde önündeki aracı solladığı sırada karşı yönden gelen Mustafa Hızan (46) idaresindeki tırla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Akif Altın ve yanında oturan Yağmur Uzun (21) araç içinde sıkıştı. Kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Yaralılar araçtan güçlükle çıkarılarak 112 ambulansla İznik Devlet Hastanesine sevk edildi.

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