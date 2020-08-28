Tırların karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü: 1 yaralı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde tırların karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü.

Kaza, Yalova-Bursa kara yolu Orhangazi girişinde bulunan Yeniköy ışıklarında meydana geldi. Yalova istikametinden Bursa istikametine doğru gitmekte olan Fatih Yazıcı (38) idaresindeki 16 VN 961 plakalı tır, Yeniköy ışıklarında kırmızı ışıkta duran Mehmet Savaş (38) idaresindeki 77 BD 599 plakalı bir başka tıra çarpmamak için manevra yaptı. Son anda direksiyonu kıran Fatih Yazıcı'nın kullandığı tır önündeki tırı sıyırdıktan sonra kırmızı ışıkta bekleyen Özcan Arslan (30) idaresindeki 34 PJ 2981 plakalı minibüse çarptı. Minibüs ise yine kırmızı ışıkta bekleyen bir başka otomobile çarptı.

Kaza sonrası sürücüler arasında gerginlik yaşandı

Kazada minibüs sürücüsü Özcan Arslan hafif yaralanırken, araç sürücüleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Vatandaşlar ve polisin araya girmesi ile gerginlik sona ererken, Yalova-Orhangazi kara yolunda trafik tek şeritten sağlandı. Kaza yapan araçların kaldırılmasından sonra trafik normale döndü. Kazada hafif yaralanan Özcan Arslan ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.