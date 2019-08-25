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Tırmanma rallisinin 5. etabı tamamlandı

Türkiye Otomobil Federasyonu ve Bossek tarafından düzenlenen tırmanma rallisi 5.

Etabı Gemlik'te yapıldı. Gemlik Belediyesi sponsorluğunda düzenlenen etabın finali de büyük ilgi gördü.


Çok sayıda otomobilin yer aldığı tırmanma rallisi Gemlik'te yapıldı. 7,20 kilometre civarında olan tırmanma etabında, toplam yarış süresinin 21,60 kilometre olacağı açıklandı. Üç tur halinde start alan yarışmacılar, süreye karşı yarışarak tırmanma etaplarını tamamladı. Bugün yapılan final sonrasında düzenlenen seramoni törenine de Gemlik Kaymakam Vekili ve Orhangazi Kaymakamı Yalçın Yılmaz, Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Dereceye girenlere ödülleri protokol tarafından verildi.

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