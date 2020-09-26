Tırnakçı kameraya yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir işyerinde meydana gelen tırnakçılık yönetimiyle hırsızlık olayı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Ankara Caddesi üzerinde bulunan bir işyerinde meydana geldi.

Alışveriş veriş bahanesiyle dükkana gelen kimliği belirsiz bir erken şahıs, işyeri sahibinden bir paket sigara aldı. Tırnakçı daha sonra cüzdanından 100 lira çıkarıp masanın üstüne bıraktı. İşyeri sahibi paranın üstünü verdiği sırada kaşla göz arasında hep paranın üstünü aldı hemde masanın üzerine bıraktığı 100 lirasını aldı. Şahıs daha sonra işyerinden ayrılıp gitti. Akşam hesap yaptığı sırada kasadan paranın eksik olduğunu gören işletme sahibi güvenlik kamera görüntülerini izlediğinde gerçek ortaya çıktı. İşletme sahibi durumu polise haber verdi. Emniyet ekipleri şimdi her yerde bu tırnakçıyı arıyor.