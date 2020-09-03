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Tırnakçılar kameraya yakalandı

Bursa’da tırnakçılık yoluyla hırsızlık yapmak isteyen zanlılar güvenlik kameralarına yansıdı.

Bursa'da tırnakçılık yoluyla hırsızlık yapmak isteyen zanlılar güvenlik kameralarına yansıdı. Biri kasiyerin dikkati sayesinde marketten uzaklaşırken, diğeri ise fazla aldığı para ile marketten ayrıldı.


Olay, İznik ilçesindeki 2 ayrı markette meydana geldi. Müjdat Arabacı'ya ait bir markete giren beyaz tişörtlü şahıs, sigara alma bahanesiyle kasiyere para uzattı. Sigara ve para üstünü alan zanlı, kapıya doğru yönelirken elindeki paralardan birini cebine koydu. Daha sonra geri dönen zanlı, eksik para üstü aldığını iddia ederek kasiyerden 50 lira daha istedi. Şaşıran kasiyer, yanlış olabileceğini düşünerek kasadan 50 lira daha dolandırıcıya verdi. Hesapları eksik çıkması üzerine kameraları inceleyen market sahibi, kasiyerin tırnakçılık yöntemiyle dolandırıldığını gördü.


Aynı gün ikinci olaysa bir süpermarkette yaşandı. Zanlı, 200 TL verip 10 TL'lik alışveriş yaptı. Kasiyerden 190 TL para üstü alan zanlı, 100 lirasını kaşla göz arasında cebine koyup eksik para aldığını iddia etti. Kasiyerin, güvenlik kameralarına bakabiliriz demesi üzerine, zanlı arabama kadar gidip geleceğim diyerek marketten uzaklaştı. Polis her iki olayla alakalı tahkikat başlattı.

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