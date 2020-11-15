Tırtıl istilasından kurtulan orman rengarenk oldu

Bursa'da İnegöl ile Domaniç arasındaki bölgede tırtıl istilasıyla gündeme gelen ormanda biyolojik mücadele sonucu canlanan ağaçların rengarenk hali görenleri büyüledi.

Bursa-Kütahya arasındaki İnegöl-Domaniç yolu üzerindeki ceviz, gürgen, çınar, kavak, kestane ve çeşitli ağaçları barındıran ormanlık alan, sonbaharın son günlerinde güzelliğiyle hayran bıraktı. 2 senede kuruyan 850 hektarlık ormanlık alan havadan ve karadan yapılan mücadele sonucu yemyeşil haliyle eski ihtişamına kavuştu. Sarı, yeşil ve kahverenginin tonlarını barındıran ağaçlar doyumsuz manzarasıyla görenleri hayrete düşürdü.