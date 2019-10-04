Tırtıllara hava harekâtı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayın ormanlarında görülen tırtıllara karşı helikopterle ilâçlama yapıldı.

İnegöl ilçesinde ormanları saran tırtıllara karşı yerden ve havadan mücadelesi aralıksız devam ediyor. Ağaçlara zarar vermeyen, ancak hoş bir görüntü oluşturmayan tırtıllar için havadan yapılan mücadele böyle görüntülendi. Helikopterin su haznesi içerisine dökülen basilüs, tırtılların bulunduğu ormanlık alana bırakılıyor. Kupa döneminde basilüs yiyen tırtılların üremesi de bu şekilde engellenmiş olacak.

Kızılkuyruklu kayın tırtılları ilk defa geçen sene 50 hektarlık bir alanda görüldüğünü ifade eden Bursa Orman Bölge Müdürü Yalçın Akın, "Bu sene iklim değişikliğinden dolayı da 250 hektarlık bir alanda görüldü. Bunlar eko sistemin bir parçasıdır. Yeni üreyen bir hayvan değil. Kayın ormanlarında kayın yapraklarını yiyerek besleniyor. Popülasyondaki artıştan dolayı da ağaçlar dışarıdan kurumuş gibi görünüyor. Ancak biz yine de bununla ilgili bir çalışma başlattık. Yaprakların üzerini kaplayan basilüs bakterileriyle ilk olumlu neticelerini aldık. Hem havadan hem de karadan bunu uygulamaya yapıyoruz” diye konuştu.

Popülasyonu azaltmaya yönelik ağaçların seyreltilmesi, o bölgenin karantina altına alınmasıyla ilgili çalışmaya başlandığını belirten Akın, “Önceki yıllardan beri sahayı takip ediyoruz. Bursa'nın 1 milyon hektar alanlık bir alanı olduğunu düşünürsek, 250 hektarlık bir alanda olmasında bir sakınca yok. 4 evresinden olan kupa döneminde yiyeceği basilüs yiyerek üremesi duracak. Yumurtlama döneminde ise ağaçlara bırakacakları yumurtaları toplayarak yapacağız. Kızılkuyruklu kayın tırtılının parazoidini yetiştireceğiz. Önümüzdeki mayıs ayında bunları doğaya salacağız. Bu böcek rutubeti sevdiği için bu bölgeyi mesken tuttu. Bu bölgedeki rutubeti azaltmamız gerekiyor” dedi.

Ağaçlara asacakları kuş yuvalarıyla birlikte kuşların artmasını sağlayacaklarını belirten Akın, “Kuşların beslenmesi ve bu tırtıllarını üremesinin önüne geçmiş olacağız. Drone çekimleriyle bu sahanın yayılışı ve azalmayı görmüş olacağız. Bu bölgeyi karantina altına aldık. Sahanın röntgenini çekmiş olacağız. Bu canlıyı 1 sene içerisinde yok etmemiz mümkün değil. Bu canlıyı da ilaçla yok etmek çok doğru bir yaklaşım değildir” şeklinde konuştu.

Larvaların ve kupaların toplanmasıyla popülasyonu düşürmeyi çalışacaklarını belirten Doç. Dr. Oğuzhan Sarıkaya, “Tırtılları kimyasal değil, biyolojik mücadeleyle bu tırtılların azalmasını sağlayacağız. Biz ormanlarımızda kimyasal mücadele yapmıyoruz. Doğada bulunan düşmanlarını bularak üreteceğiz ve ormanlara salarak dengeyi sağlayacağız” dedi.