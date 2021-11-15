Tiyatro şehrin dört yanında

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkıları Uludağ Koleji ile Matlı Holding'in sponsorluğunda BKSTV tarafından gerçekleştirilen 25. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, eğlenceli oyunları ara tatil dönemindeki çocuklarla buluşturuyor. Festivalin ikinci gününde de şehrin dört bir yanındaki sahnelerde çeşitli tiyatro gruplarının performans sergilediği çocuk oyunları büyük alkış aldı.

Bu yıl 25'incisi gerçekleştirilen Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, ikinci gününde de dolu dolu geçti. Çocukların ara tatilde olması ve hafta sonu olması sebebiyle gün boyu Bursa'nın dört bir yanında sergilenen oyunlar büyük ilgi gördü. Ekim Sanat Tiyatrosu ‘Yaşlı Kadın ve Papağan' isimli oyununu sahnelediği Tayyare Kültür Merkezi'nde çocuklara farklı bir dünyanın kapılarını aralarken, Qperformans İstanbul ise ‘Sessiz Adam ve Sinek' oyunuyla Adile Naşit Kültür Merkezi'ni çocukların şen kahkahalarıyla inletti. Yol Atölye'nin ‘Bir Karıncayiyen Hikayesi' ile Podyum Sanat Mahal'de konuk olduğu festival, miniklere olduğu kadar velilerine de unutamayacakları bir gün yaşattı.

Dramalarla geleceğin tiyatrocularına eşsiz eğitim

Festival çerçevesinde Çağdaş Drama Derneği'nin katkılarıyla gerçekleştirilen drama eğitimlerinde drama eğitmeni ve Çağdaş Drama Derneği Başkan Yardımcısı Dr. İhsan Metinnam, “Ya müzelere olmasaydı? Kültüre dramayla distofik bakmak” başlıklı atölyesi Kent Müzesi'nde yapıldı. Metinnam'ın gençlere müzelerin kendileri için kültürel önemini farklı bir bakış açısıyla anlattığı atölye yoğun ilgi gördü. ‘Drama, çatışma ve siber zorbalık' konulu Panorama 1326 Fetih Müzesi'nde yapılan atölye çalışmasında Dr. Gökhan Karaosmanoğlu da, bir problemden yola çıkaran kurgulanan dramada gençlere kurgusal oyunlarla farklı bir bakış açısı ile sorun çözme becerilerini oyunlarla geliştirdi. Drama hocası Öğretim Görevlisi Özgün Çakar, geleceğin tiyatrocu adaylarına beden dili ile bir karakter oluşturarak, doğaçlama yeteneklerini kullanmayı uygulamalı bir şekilde anlattı. Drama eğitmeni Bahar Gürey'in “Pembe Canavar Öyküsü ile Jeux Dramatiques” isimli çevrimiçi atölyesine, aileler çocukları ile birlikte katılarak eğlendiler.

ODTÜ öğrencilerinin de JM Marrie'nin Peter Pan eserinden uyarlanan “Wendy ve Peter Pan” isimli özel gösterimi ile performanslarını sergiledikleri festivalde katılımcılara plaketlerini Bursa Kültür ve Sanat Turizm Vakfı Genel Sekreteri Fehim Ferik verdi. Festival 17 Kasıma kadar devam edecek.