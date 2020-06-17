Tiyatro yeni sezona hazırlanıyor

Şehir Tiyatrosu 2020 - 2021 Tiyatro Sezonu için W. Shakespeare'in kaleme aldığı, Özdemir Nutku'nun Türkçeye tercüme ettiği Venedik Taciri oyunuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. William Shakespeare tarafından 1596-98 yılları arasında yazıldığına inanılan trajikomik eserde, bütün gemileri açık denizlerde olan ve maddi sıkıntıya düşen tüccar Antonio'nun hikâyesi anlatılıyor.

Bu arada tiyatro severlere sanatla dolu bir yaz yaşatmayı hedefleyen Şehir Tiyatrosu, ‘sanat mahallemde' faaliyetine başlıyor. Yaz oyunu Eskici, yaz boyunca 'sanat mahallemde' çerçevesinde 29 Haziranda başlayıp Ağustos ayının sonuna kadar her hafta salı günü Bursa'nın çeşitli mahallelerinde tiyatro severlerle buluşacak.

Geleneksel Türk Tiyatrosunun anonim örneklerinden Eskici Abdi adlı orta oyunu metninden derlenen Eskici adlı oyunda, Kavuklu efendi işsizliğine çâre ararken, çocukluk arkadaşı Pişekâr efendiye rastlar.