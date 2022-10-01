Tiyatro, yeni sezona 'merhaba' dedi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, 2022-2023 sezonunu 'Kafkas Tebeşir Dairesi' adlı oyunla açtı. Oyuncuların performanslarıyla sahnede devleştiği oyun, tiyatro severler tarafından beğeniyle izlendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, düzenlediği kültürel ve sanatsal etkinliklerle Bursa'nın kültür sanat hayatına değer katarken, Şehir Tiyatrosu yeni sezonu muhteşem bir performansla açtı. Yeni sezon Kafkas Tebeşir Dairesi adlı oyunlar başlarken, Tayyare Kültür Merkezi'ndeki oyunun prömiyerine Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da katıldı. Bertolt Brecht'in bir Çin masalından yola çıkarak iyilik-kötülük, mülkiyet ve sınıfsal uçurumlar gibi evrensel kavramların üzerine kurduğu ‘Kafkas Tebeşir Dairesi', Nazi Almanya'sı döneminde, Hitler'in işgalci orduları tarafından Gürcistan'ın kuşatılması, keçi yetiştirmekle geçinen yerel halkın bu işgale direnişi ve sonrasını konu alıyor. Didem Akın Açıl, Nihal Türksever Erten, Mehmet Eren Topçak, Faruk Oğur, Aykan Yılmaz, Volkan Yıldız, Uğur Serener, Sergen Bölük, Didem Hun Liman, İpek Zeylan ve Tuba Bayram'ın rol aldığı oyunu Levent Aras yönetti. Oyunun dekor tasarımını Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Gökçe Şener ve müziklerini Gürkan Çakıcı yaptı. Mert Aksu'nun koreograf olduğu oyunun ritimlerini de Gökçe Gürçay üstlendi.

Tiyatrocuların performanslarıyla sahnede adeta devleştiği oyunu beğeniyle izleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, oyunun sonunda performansları sebebiyle tebrik ettiği tiyatroculara çiçek takdim etti.

Kafkas Tebeşir Dairesi oyunu 13 Ekim Perşembe, 14 Ekim Cuma ve 15 Ekim Cumartesi saat 20.00'de Tayyare Kültür Merkezi'nde oynayacak.