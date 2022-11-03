Tiyatroda çocuk ve gençlik buluşması başlıyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı işbirliğiyle' düzenlediği 26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali, 12 Kasım'da başlıyor. Festivalin ara tatil dönemine geldiğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, tüm çocuk ve gençleri ‘etkinlikleri izlemek için' tiyatro salonlarına davet etti.

Bursa'nın kültür sanat anlamında uluslararası marka etkinliklerinden olan Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin 26'ncısı, 12-17 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Festivalin tanıtım toplantısı, Tayyare Kültür Merkezi'nde Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKTSV) Başkanı Sadi Etkeser ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamir Özer'in katılımıyla yapıldı.

Unutulmaz anlar yaşatacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dev bütçeli ulaşım ve altyapı yatırımları kadar sosyal, kültürel ve sanatsal etkinliklerin de çok kıymetli olduğunu söyledi. 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa unvanıyla sempozyumlardan sergilere, konserlerden sinema ve tiyatrolara kadar her alanda çok sayıda etkinliğe imza attıklarını ifade eden Başkan Aktaş, “Düzenlediğimiz etkinlikler, Bursa'mızın kültürel ve sanatsal açıdan zenginleşmesine vesile oldu. Şimdi de özellikle çocuklarımız ve gençlerimizin heyecanla beklediği Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin tanıtımı için bir araya geldik. 1996'da yolculuğuna başlayan ve çeyrek asrı aşan bir gelenek halini alan festivalimizin bugünlere gelmesinde emeği olanlara teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki festivalimiz, bu yıl da çocuklarımıza ve gençlerimize unutulmaz anlar yaşatacak. ‘Pandemi dönemi hariç' geçmiş yıllarda dolu dolu salonlarda icra edilen programın bu yıl da aynı yoğunlukla gerçekleşeceğine inanıyorum” dedi.

Sadece Hanlar Bölgesi yeter

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali için Bursa'da bulunan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da Bursa'da kültür ve sanata dair yapılan çalışmalara değindi. Türk Dünyası Kültür Başkenti olduktan sonra Büyükşehir Belediyesi'nin çabalarıyla gerçekleştirilen her faaliyetin sadece Bursa'nın değil tüm Türkiye'nin, hatta Türk dünyasının idrakine yapılmış yatırımlar olduğunu ifade eden Demircan, “Başkanımızın gayretlerini herkes takip ediyor, biz de alkışlıyoruz. Şunu söyleyebilirim ki; Sayın Başkanım hiçbir şey yapmamış olsa bile, sadece tarihi bölgede gerçekleştirilen ‘çevreyi açma ve eski eserleri ortaya çıkarma' faaliyeti, tek başına Bursa için unutulmayacak değerdir. Başkanımızı ne kadar alkışlasak azdır. Çünkü kültür; tarihi mekanların korunması, restorasyonu, ortaya çıkarılması ve ihyasıdır. Bunları ihya etmeden, kentin kimliği ve kenti kent yapan kıymetler ortaya çıkmayacaktır. O zaman zaten, kültür adına en önemli şeyleri yapmamış oluruz” diye konuştu.

Tiyatro eğitimin bir parçası

Konuşmasında somut olmayan kültürel mirasın yaşatılmasında tiyatronun önemine de değinen Demircan, “Aslında tiyatro, eğitimin bir parçasıdır. Tiyatro didaktiktir, eğitici tarafı güçlüdür. Yani bazen bir tiyatro izlediğinizde; koca bir kitabı, koca bir tarihi, büyük bir öyküyü, önemli bir destanı, o bir saat içerisinde öğrenir ve anlarsınız. Tiyatronun ‘bir eğlence olmanın ötesinde' eğitici tarafı çok kıymetli. Bu çerçeveden bakıldığında, 26. Uluslararası Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali'nin, şehrimize ve özellikle gençlerimize katacağı çok şeyler olduğunu biliyoruz Bu duygu ve düşüncelerle emeği geçen herkese, Kültür ve Turizm Bakanlığı adına sevgilerimizi, takdirlerimizi, şükranlarımızı ifade ediyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

3 ülke 14 ekip

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sadi Etkeser de iletişim, özgüven, iş birliği, takım çalışması, sorumluluk bilinci ve sosyalleşme gibi birçok olumlu etkisi olan tiyatroyu 12-17 Kasım 2022 tarihleri arasında ücretsiz olarak çocuk ve gençlerle buluşturacaklarını kaydetti. Festivalde bu yıl İran'dan 2, İspanya ve Kazakistan'dan da 4'ü yabancı 14 ekibin yer alacağını ifade eden Etkeser, “Bursa'nın en işlek 7 merkezinde yapılacak ‘tamamı ücretsiz' 30 gösterinin yanı sıra 6 atölye ve 1 söyleşi ile çocuk ve gençlerimize tiyatro şöleni yaşatacağız. Festivale katkılarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Ayrıca ana sponsorumuz başta olmak üzere festivalimize katkı sağlayan ATIŞ Şirketler Grubu, Harput Holding, Bursa Ticaret Borsası ve Özhan Market'e şükranlarımızı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

12 Kasım Cumartesi günü başlayacak festivalin gösterileri; Tayyare Kültür Merkezi, Barış Manço Kültür Merkezi, Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Gürsu Kültür Merkezi, Podyum Sanat Mahal, ÇEK Sanat Kültür Merkezi ve Bursa Uludağ Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi olmak üzere 7 noktada yapılacak. Etkinlikler, bkstv.org.tr adresinden rezervasyon yapılarak, ücretsiz takip edilebilecek.