Tiyatroda çocuklara özel kukla oyunu

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından çocuklara özel olarak hazırlanan Kırmızı Duvar kukla oyununun prömiyeri Tayyare Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu, perdelerini bu kez çocuklar için açtı. Mehmet Ali Açıl tarafından uyarlanan ve yönetilen Kırmızı Duvar oyununun kukla tasarım ve uygulamaları

Asude Kılıç, Mete Kayarlar ve Pınar Demir tarafından yapıldı. Dekor Hüseyin Çamur tarafından hazırlanırken, oyunun müziği Ali Âgâh Eroğlu'na, kostümleri ise Ülkü Gaye Köyegitmez'e ait. Kukla Danışmanlığını Emre Saka'nın yaptığı oyunda Büyükşehir Belediyesi tiyatrocuları Didem Açıl, Deniz Gürsucu, İpek Zeylan, Yüksel Hakverdi, Uğur Serener, Serdar Soyer, Sergen Bölük ve Faruk Oğur rol aldı. Oyunun Tayyare Kültür Merkezi'ndeki prömiyeri, çocuklar tarafından birlikte geldikleri âileleri tarafından da beğeniyle izlendi.