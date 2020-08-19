Tiyatroda tempo arttı

Shakespeare'nin Venedik Tâciri oyunu ile açmaya hazırlanırken, 23 Ekim'de prömiyeri yapılacak Necip Fazıl Kısakürek'e ait Türk Edebiyatının ve Türk Tiyatro tarihinin en önemli edebi metinlerinden biri olan ‘Bir Adam Yaratmak' oyununun provalarına da başladı.

Seyirci ile 23 Ekim Cuma yapılacak prömiyerle buluşacak olan ‘Bir Adam Yaratmak' oyununu, Şehir Tiyatrosu'nun oyuncularından Günay Yunus Güney yönetiyor. Dekor ve kostüm tasarımı Murat Şimşek'in yapacağı oyunun müziklerini ise Ömer Göktepeliler hazırladı.

‘İnsan kaderini bir rüya gibi uykuda bulur'

Tiyatroseverlerin ilgiyle izleyeceği oyunda, olay “meçhul bir tarihte İstanbul'da” geçer. Hüsrev, hayatı kaderin ve tesadüflerin yönettiğine inanan ve zihnindeki bilmeceleri çözmeye çalışan kırk yaşlarında bir yazardır. Yazmış olduğu son oyunuyla büyük bir başarı sağlamış, eserde yazılan bir noktada oyundaki kahramanın, annesini, kaza kurşunu ile öldürmesi, seyircilerce tarafından yadırganmıştır. Hüsrev, bir dost toplantısında bunun, garipsenecek bir şey olmadığını anlatmak için, ruh hastalıkları doktoru Nevzat'ın tabancasını ister ve oyundaki çocuğun şarjörü nasıl boşalttığını gösterir. Tabancayı annesine doğru çevirir, her şey yazmış olduğu eserin ölüm sahnesiyle aynıdır ve tetiği çeker

‘Bir Adam Yaratmak' 23 Ekim Tarihinden itibaren Tayyare Kültür Merkezi'nde seyirci ile buluşacak.