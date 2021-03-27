Tiyatrolardan özel buluşma

Bursa Büyükşehir Belediyesi, 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü'nde özel bir etkinliğe imza atarak, farklı kentlerdeki 11 Şehir Tiyatrosu'nu bir araya getirdi. Türkiye'nin dört bir yanından gelen 11 Şehir Tiyatrosu. ‘Okuma Tiyatrosu' projesinde buluştu ve W. Shakespeare'inin ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası' adlı eserini okudu.

Belediye tiyatrolarını özel bir etkinlikte buluşturma fikriyle yola çıkan Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ‘Okuma Tiyatrosu Projesi'ne Adana, Antalya, Denizli, Diyarbakır, Kocaeli, Mersin ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyeleri ile Bornova, Nilüfer ve Tarsus Belediyesi Şehir Tiyatrosu katıldı. Yönetmenliğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu Sanatçı Ozan Şahin'in yaptığı etkinlikte tiyatrocular, W. Shakespeare'inin ‘Bir Yaz Gecesi Rüyası' adlı eserini tiyatroseverler için okudu. Oyun 27 Mart saat 21.30'da Yotube BursaBB kanalında izleyici ile buluştu.

Bu arada Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncusu Kutlay Akbal, Dünya Tiyatrolar Günü nedeniyle bildiri okudu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olarak 2020 - 2021 sezonu için hazırlandığı Necip Fazıl Kısakürek'in kaleme aldığı Bir Adam oyunu da seyirci ile buluşuyor. Kasım Ayının son haftasında prömiyer yapmasının ardından pandemi sebebiyle seyirci karşısına çıkamayan oyun 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde tekrar seyircisi ile buluşuyor.

‘Ben Sinbad' dijitalde

Bu arada Ben Sinbad adlı çocuk oyunu da online olarak çocuklar için Youtube BursaBB kanalında yayınlanacak. Şehir tiyatrosunun beğeniyle izlenen çocuk oyunu Ben Sinbad Türkiye'de ilk vaka görülmesinin ardından 20 Mart 2020 günü sahneden seyircisiz salona oynanmış ve Youtube üzerinden canlı yayınlanmıştı. Bu sayede bir ilke imza atılmış ve online tiyatro oyunu sergileyen Şehir Tiyatrosu tek yayınla 9000 kişiye ulaşmıştı.