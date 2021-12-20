Tiyatroseverlere "Akşam Yemeği"

Süheyla Elbaş Zeybek in yönettiği; Ufuk Şener, Demet Oran, Melike Ergüzen, Cem Arabacıoğlu ve Ayşe Dinç'in rol aldığı, bir akşam yemeğinde ‘Şiddet ‘olgusunun masaya yatırıldığı oyunun dekor tasarımı Cenk Oral, kostüm tasarımı Özge Akarsu, ışık tasarımı Yakup Çartık, müzikleri ise Gürkan Çakıcı imzası taşıyor.

Bu gerçek bir olay. Vahşi, acı ve gerçek. Ergenlik çağındaki ikisi kuzen üç genç, parti çıkışında bir bankamatikte karşılaştıkları evsiz bir kadını hunharca öldürür. Şiddetin hatta barbarlığın ulaştığı noktayı gösteren hayli sarsıcı bu olayı, Hollandalı yazar Herman Koch ‘Akşam Yemeği' adıyla romanlaştırır, Kees Prins de sahneye uyarlar. Oyun, gençlerin “küçük burjuva” ailelerini lüks bir restoranda akşam yemeğinde bir araya getirerek, “şiddet” olgusunu masaya yatırıyor. Ve can alıcı soruları soruyor: Çocuklarınızı, ailelerinizi ve sahip olduklarınızı korumak için ne kadar ileri gidebilirsiniz? Onları ele verir misiniz? Yoksa üstünü örtmeye mi çalışırsınız? Buyurun mahkemeyi siz kurun!

Oyun AVP Sahnesinde 21-22-23-24 Aralık tarihlerinde saat 20.00'de, 25 Aralık Cumartesi ise saat 15.00 ve 20.00'de oynanacak.