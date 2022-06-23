TKM'de Gençleşen Türküler rüzgârı

Kültür Akademisi Beş'ten Sonra Sanat Projesi ortaklarından Gençleşen Türküler Proje Topluluğu, Tayyare Kültür Merkezinde “Türk'ün İlinden Türkünün Dilinden” temasıyla konser verdi.

Türk Dünyası Kültür Başkenti Bursa kutlama etkinlikleri çerçevesinde sahne alan topluluk Kerkük, Azeri, Kırım, Kıbrıs, Balkan, Doğu Türkistan ve Anadolu'nun yedi bölgesinden oluşturduğu repertuar ile seyircilerden tam not aldı. Bursa Erkek Lisesi, Bursa Teknik Üniversitesi öğrencileri ile farklı meslek ve yaş gruplarından oluşan topluluğun üyesi 110 ses ve saz sanatçısı geçere sahne aldı. Muhteşem gecede Ey Güzel Kırım, Magosa Limanı, Tuna Nehri, Kerkük'ün Zindanına Attılar Beni, İki Keklik, Tabancamın Sapını Gülle Donatacağım türkülerine seyirciler de eşlik etti. Bağımsızlığın ve Cumhuriyet'in sembolü olan Türk Bayrağı'na ithafen bestelenmiş ‘O Mübarek Bayrak İşte Bu Bayrak' türküsü ise Bursalı sanatseverler tarafında büyük bir coşkuyla ayakta alkışlandı.

Geceye 22. Dönem milletvekili Faruk Anbarcıoğlu da yazdığı bir şiir yorumu ile renk kattı.