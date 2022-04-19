TKM'de ramazana özel sergi

Koleksiyoner Bekir Kantarcı'nın özel koleksiyonundan oluşturulan ‘Osmanlı'dan Günümüze Kabe Örtüleri, Hac Hatıraları ve Osmanlı Saray Kokuları' sergisi, Tayyare Kültür Merkezi'nde ziyarete açıldı. Bursa Milletvekili Osman Mesten, Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Osmangazi İlçe Müftüsü Osman Şen ve çok sayıda sanatsever, açılışta hazır bulundu.

Bursa Milletvekili Osman Mesten, yaptığı konuşmada, bir yakınının vefatı nedeniyle serginin açılışına katılamayan Koleksiyoner Bekir Kantarcı'ya baş sağlığı diledi. Gelecek nesillerin geçmişi mutlaka bilmeleri gerektiğini belirten Osman Mesten, “Yeni neslin maneviyattan, tarihimizden, kültürümüzden haberdar olmaları, geçmişi bilmeleri lazım. Serginin ‘bu açıdan' hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız da “Manevi değerleri olan, geleceğe ışık tutan bu koleksiyon çalışmalarını yapanlara teşekkür ediyorum. Yeni nesle mutlaka anlatılması gerekir. Bursa Büyükşehir Belediyesi, her zaman ve her yerde üzerine düşen ne varsa yapıyor” diye konuştu.

30 Nisan'a kadar açık

Sergide Osmanlı Dönemi'ne ait Kabe örtüleri, Ravza-i Mutahhara örtüleri, hatlar, yazma eserler, fotoğraflar, resimler, Kabe örtüsü kokuları ve Osmanlı saray koku örnekleri yer alıyor. 100'ün üzerinde parçadan oluşan sergi, Tayyare Kültür Merkezi'nde 30 Nisan'a kadar gezilebilecek.