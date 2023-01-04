TKM'de türkü gecesi

Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Türk Halk Müziği Bölümü, yeni sezondaki solo konserlerinin ikincisini, Türk Halk Müziği Bölümü ses sanatçısı Nilüfer Göl'ün muhteşem performansı ile Tayyare Kültür Merkezi sahnesinde gerçekleştirdi.

Seyircilerin de eşlik ettiği, birbirinden güzel türküleri seslendiren Nilüfer Göl, Türk Halk Müziği duayenlerinden Muzaffer Sarısözen'i ölüm yıldönümü münasebetiyle anarken, iki güzel Muzaffer Sarısözen derlemesi olan türkü de seslendirdi. Sahne performansı ile izleyiciden tam not alan sanatçıya, gecenin sonunda Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Düşünsel Şentürk ve Orkestra Şube Müdürü Muhterem Çevik plaket ve çiçek taktim etti.