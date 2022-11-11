TKM'de türkü geçidi

Tayyare Kültür Merkezi'nde Ege yöresi türküleriyle başlayan konser, 10 Kasım Atatürk'ün Ölüm Yıldönümü haftası münasebetiyle, Atatürk'ün sevdiği türkülerle devam etti. Kredi Yurtlar Kurumu öğrencilerinin seyirciler arasında yer aldığı konser, salonu dolduran bütün seyircilerin türkülere eşlikleriyle de coşkulu bir hale geldi. Büyük bir beğeniyle geçen konserin sonunda, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Hüseyin Buran ve Bal - Göç Genel Başkanı Emin Balkan, sanatçıya çiçek ve plaketini takdim etti.

Başkanvekili Fethi Yıldız, orkestra sanatçılarını ve solist Ali Enginay'ı tebrik ederken, böyle konserlerin devamını diledi.