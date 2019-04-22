Tobb Bursa Kadın Girişimciler Kurulundan anlamlı destek

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (KGK), Uludağ Üniversitesi (UÜ) Atlı Spor Topluluğu öğrencilerinin organize ettiği 'Engelsiz Yarınlara Dörtnala' projesine destek verdi.

TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcıları Nezaket Erbaş ve Birce Askoldamca Yalçın'ın katılım sağladığı programda,Atlı Spor Topluluğu öğrencileri, engelli çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı. Engelli çocuklarla özel olarak ilgilenen TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Nezaket Erbaş, “Böyle bir etkinliğe vermiş olduğu destekten dolayı Bursa Ticaret Borsamıza teşekkür ediyoruz. Farklı hayatları tanımak ve onların fark edilmesini sağlamak adına bundan sonraki süreçte çalışmalarımızı daha da yoğunlaştıracağız çünkü onlar bizim geleceğimiz” dedi.

Engelli çocuklarla birlikte şarkılar söyleyip eğlencelerine ortak olan TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Birce Askoldamca Yalçın, “Burada birlikte olduğumuz engelli çocuklarımızın ve bütün dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

UÜ Atlı Spor Topluluğu öğrencilerinin düzenlediği organizasyonu değerlendiren Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Her insan için olduğu gibi, engelli çocuklarımızın da toplumsal hayata katılarak kendini geliştirmeleri hem bir ihtiyaç hem de bir haktır. Engelliler toplumun diğer üyeleriyle aynı haklara ve ayrıcalıklara sahip, hizmet görmeye ve düşünülmeye layıktır” dedi.

Engelli çocuklar psikolojik ve fiziksel gelişimleri için hipoterapi ilkeleri çerçevesinde üniversite öğrencilerinin yardımıyla ata bindi. Çocuklar ata bindikten sonra müzik eşliğinde çizgi film karakterleriyle dans edip eğlendi ve karakterlerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Faaliyetin sonunda çocuklar gönüllülerin de desteğiyle hatıra panosuna parmak baskısıyla renkli dokunuşlar yaptı.