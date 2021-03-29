Tobb Gıda Sanayi Meclisi, sektörün meselelerini görüştü

TOBB Türkiye Gıda Sanayi Meclisi'nde “AB Yeşil Mutabakatı”na dâir konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Yeşil dönüşüm bağlamında yenilenebilir enerji ve sıfır atık konusunda yatırımlarımızı hayata geçirmeli, özellikle tarım ve gıda sektöründe, su ve enerji tasarrufu sağlayacak üretim modellerine geçmeliyiz” dedi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Gıda Sanayi Meclisi; Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı başkanlığında Türkiye Gıda Sanayi Meclis Başkanı Necdet Buzbaş ve sektör temsilcilerinin iştirakiyle video konferans yoluyla bir araya geldi. Toplantının açılışında konuşan TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, pandemi döneminde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak tüm sektörlerle ilgili çalışmalara devam edildiğinin altını çizerek, gıda sanayii sektörünün her sorununu yakından takip ettiklerini belirtti.

Pandeminin yol açtığı meselelerin yanı sıra hızla artan kuraklığın da gıda sanayini olumsuz etkilediğini ifade eden Özer Matlı, “Avrupa Yeşil Mutabakatı”nı hatırlattı. Karbon salınımını 2050 yılına kadar sıfır seviyesine çekmeyi öngören Avrupa Yeşil Mutabakatının çevreci bir girişim olmasının yanı sıra yeni bir büyüme stratejisi olduğunu da ifade eden TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “AB Yeşil Mutabakatı, pandemi sonrası dönem için atılmış oldukça önemli ve radikal bir adım. Karbonsuz ekonomiye geçiş sürecinde firmalarımız ve ülkemiz yerini mutlaka almalı, bu yönde adımlar atmalıdır. AB Yeşil Mutabakatı ile çok yakın bir gelecekte firmalarımızın, AB'ye ihracat yaparken ödenecek vergi miktarını belirleyecek olan karbon nötralizasyon kriterlerini karşılamaları gerekecek. Türkiye'nin AB'ye vermek zorunda kalacağı karbon vergisinin ülke içinde kalmasını sağlayacak ‘yeşil dönüşüm' yol haritasının ivedilikle belirlenmesi gerekli” diye konuştu.

Mutabakatın önemli riskleri barındırmasının yanı sıra, Türkiye'nin mutabakatı kendi kendine yetebilen ve üretim süreçlerini belirlenen standartlarda sürdürülebilir bir zemine oturtan bir ülke olma yolunda bir fırsat olarak görmesi gerektiğini kaydeden Özer Matlı, “Yeşil Mutabakata uyum konusunda elimizi çabuk tutmalı ve ekonominin tüm paydaşları olarak, ortak çalışmaları hayata geçirmeliyiz. ‘Yeşil dönüşüm' bağlamında, yenilenebilir enerji ve sıfır atık konusunda yatırımlarımızı hayata geçirmeli, özellikle tarım ve gıda sektöründe, su ve enerji tasarrufu sağlayacak üretim modellerine geçmeliyiz” ifadelerini kullandı.

TOBB Türkiye Gıda Sanayi Meclisi Başkanı Necdet Buzbaş da toplantıdaki konuşmasında; bir yıl önce başlayan Covid-19 salgınının sadece sağlık krizi değil aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir kriz olduğunu, salgına karşı alınan tedbirlerle beraberinde gelen ekonomik sorunların da insanları en az sağlıkları kadar etkilediğini söyledi. Buzbaş konuşmasında; Ticaret Bakanlığı'nca yayınlanan “Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Gıda Perakendeciliği hakkında yasa tasarısı ve yeşil mutabakat gibi makro seviyede çalışılabilecek konulara işaret etti.

TOBB Uyum Arabuluculuk & Uyuşmazlık Genel Müdürü Dr. Onur Yüksel ise Türkiye'de iş dünyasına hakim ve teknoloji tabanlı ulusal ve uluslararası arabuluculuk ve uyuşmazlık çözüm merkezi hizmetleri hakkında bilgilendirmede bulunurken; Gıda Sanayi Meclis Danışmanı Dr. İsmail Mert tarafından gıda sektörü ile ilgili konuları kapsayan Ekonomi Reform Paketinin içeriği olan makro-ekonomik ve yapısal politikalar hakkında sunum gerçekleştirildi ve bu konu hakkında meclis üyelerinin katılımı ile fikir alışverişi yapıldı.