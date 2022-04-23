TOBB Türkiye Tarım Meclisi, sektörde yaşanan gelişmeleri istişare etti

Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Tarım Meclisi'nden Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB Türkiye Tarım Meclisi toplantısına katıldı. Toplantıda, artan hammadde fiyatları, sektörün yaşadığı sorunlar ve bu sorunların çözümü için kamu-özel sektör iş birliğinin önemi değerlendirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Tarım Meclisi; Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı, Tarım Meclisi'nden Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı ile Meclis Başkanı Murat Ülkü Karakuş başkanlığında, video konferans yöntemiyle bir araya geldi. Kamu, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcilerinin de katıldığı toplantıda, sektörün karşı karşıya kaldığı güncel sorunlar ve sektördeki yenilikler ele alındı.

Toplantının açılışında konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve Tarım Meclisi'nden Sorumlu TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, son dönemde tarım sektörünün gündemini etkileyen iki olağanüstü durumla karşılaştıklarını belirterek, “Bunlardan ilki bazı ürünlere yönelik ihracat yetkilerinin Ticaret Bakanlığı'ndan Tarım ve Orman Bakanlığı'na devri olmuştur. İkincisi ise Tarım ve Orman Bakanlığı'nda yaşanan değişiklikler olmuştur. Bu vesile ile bir kez daha yeni Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Vahit Kirişçi'ye görevinde başarılar diliyor, başta sektörümüz olmak üzere ülkemize ve milletimize hayırlara vesile olmasını diliyorum” diye konuştu.

Sektörün sorunları Bakan Kirişçi'ye iletilecek

Açılış konuşmasının ardından toplantıda; artan hammadde maliyetleri, mevzuatsal gelişmeler ve özel sektör-kamu iş birliğinin çok daha iyi seviyelere çıkarılması noktasında fikir alışverişinde bulunuldu. TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, toplantıda sektör temsilcileri tarafından dile getirilen tüm sorunları ve çözüm önerilerini pazartesi günü Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde gerçekleştirilecek sektör meclisleri ortak toplantısında Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi'ye rapor halinde sunacaklarını kaydetti. Toplantıda ayrıca Özer Matlı ve Ülkü Karakuş başta olmak üzere meclis üyeleri, Türkiye Tarım Meclisi üyesi Gübretaş eski Genel Müdürü İbrahim Yumaklı'nın, Tarım ve Orman Bakanlığında Bakan Yardımcısı olarak göreve başlamasından dolayı duydukları memnuniyeti ifade etti.