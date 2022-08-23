Tofaş altyapısında teknik yapılanma belli oldu

Teknik koordinatörlüğünü Samir Seleskoviç'in yaptığı Tofaş basketbol altyapı takımlarında 2022-2023 sezonunda görev yapacak antrenörler belli oldu.

Tofaş Spor Kulübü'nde 2022-2023 sezonu öncesi altyapı teknik yapılanması belirlendi. Planlanmış bir sistem içerisinde oluşturduğu model ile rekabetçi, etik değerlere sahip, davranışlarıyla örnek olan, Tofaş değerlerine uyan, A takım seviyesinde sporcular yetiştirmeyi kendisine misyon edinen Bursa temsilcimiz, basketbol altyapı organizasyonunda yeni görevlendirmelerde bulunurken, Altyapı Teknik Koordinatörlüğü'nü Samir Seleskoviç'in (Sedat Pınar) gerçekleştirdiği altyapı teknik yapılanmasına iki yeni antrenör dahil oldu.

Cem Akdağ ile anlaşıldı!

Genç basketbolcuların daha fazla süre almaları, inisiyatif kullanma becerilerini geliştirmeleri, oynama alışkanlığı kazanmaları ve yüksek mücadele atmosferinde profesyonel kariyerlerine hazırlanmalarını amaçlayan Basketbol Gençler Ligi'nde (BGL) mücadele verecek olan Tofaş BGL Genç Takımı'nın başantrenörlüğü için Türk basketbolunun deneyimli antrenörlerinden Cem Akdağ ile anlaşma sağlandı.

Milli takımlarda antrenörlük yaptı

Son olarak Gelişim Koleji Genç Takım Başantrenörlüğü görevinde bulunan Cem Akdağ, antrenörlük kariyerinde daha önce kadın ve erkek milli takımlarında yıllarca antrenörlük yapmış, kadın basketbolunda Brisa ve Galatasaray; Basketbol Süper Ligi'nde Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Galatasaray, Gaziantep, Olin Edirne ve Eskişehir Basket; Türkiye Basketbol Ligi'nde ise TED Kolejliler takımlarında görev almıştı.

İstanbul Cedi Osman Basketbol'da görev yaptı

BGL Genç Takımı'nda Cem Akdağ'ın yardımcı antrenörlüklerini Caner Topaloğlu ve Doğukan Urgancı yapacak. Yeni dönem altyapı teknik ekibine de dahil olan Fırat Yavuz ise Tofaş U16 Yıldız A Takımı'nda görev alacak. Antrenörlüğe Galatasaray altyapısında başlayan Yavuz, son 4 yılda İstanbul Cedi Osman Basketbol'da görev yaparken, geçtiğimiz sezon Cedi Osman Basketbol'da; A Takım Yardımcı Antrenörü, U18 Takımı Başantrenörü ve Altyapı Sorumluluğu görevlerinde bulundu.