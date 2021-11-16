Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı

Tofaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Basketbol A Takımımızın Baş Antrenörü Hakan Demir ile yolların ayrılması kararı alınmıştır. Kulübümüzde Kasım 2020'den bu yana Basketbol A Takımımızın Baş Antrenörlüğünü yürüten Hakan Demir ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.”