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Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdı

ING Basketbol Süper Lig ekibi Tofaş, Baş Antrenör Hakan Demir ile yollarını ayırdığını açıkladı.


Tofaş Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Basketbol A Takımımızın Baş Antrenörü Hakan Demir ile yolların ayrılması kararı alınmıştır. Kulübümüzde Kasım 2020'den bu yana Basketbol A Takımımızın Baş Antrenörlüğünü yürüten Hakan Demir ile yollarımız ayrılmıştır. Kendisine bugüne kadarki hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.”

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