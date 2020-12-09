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TOFAŞ, Nuni Omot'u Polonya ekibi Trefl Sopot'a kiraladı

TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncularından Nuni Omot, sezonun kalan bölümünü kiralık olarak Polonya temsilcilerinden Trefl Sopot’ta geçirecek.

TOFAŞ Basketbol Takımı oyuncularından Nuni Omot, sezonun kalan bölümünü kiralık olarak Polonya temsilcilerinden Trefl Sopot'ta geçirecek.


ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, Kenya asıllı ABD'li forveti Nuni Omot'u Polonya Basketbol Ligi takımlarından Trefl Sopot'a kiraladı. 2020-2021 sezonu başında mavi yeşilli takıma dahil olan 1994 doğumlu ve 2.06 cm boyundaki oyuncu, sezonun şu ana kadarki bölümünde ligde 7 maçta 4.8 sayı-1.8 ribaund; Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 10.3 sayı-2.7 ribaund ortalamayla oynadı. TOFAŞ Basketbol Kulübü yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Nuni Omot'a yeni takımında başarılar diliyor, iyi bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz.”

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