TOFAŞ, Sean Kilpatrick ile yollarını ayırdı

TOFAŞ Basketbol Takımı’nda Amerikalı oyunculardan Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı.
TOFAŞ Basketbol Takımı'nda Amerikalı oyunculardan Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı.
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ'ta Amerikalı şutör gard Sean Kilpatrick ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklama, “2020-2021 Sezonu öncesinde kadromuza dahil olan Amerikalı oyuncularımızdan Sean Kilpatrick ile karşılıklı anlaşılarak yollarımız ayrılmıştır. Sean Kilpatrick'e katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki bölümünde başarılar diliyoruz” denildi.