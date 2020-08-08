Tofaş sürdürülebilirlik raporu yayında

Türkiye otomotiv sektörünün öncü kuruluşu Tofaş, 7'nci sürdürülebilirlik raporunu kamuoyu ile paylaştı. 264 bin adetlik üretim ve 194 bin adetlik ihracat ile Türkiye'nin lider sanayi kuruluşları arasında yer almayı sürdüren Tofaş enerji verimliliği alanındaki performansını daha da ileriye taşıdı.

Ülkemiz otomotiv sanayisinin öncü kuruluşu Tofaş, faaliyetlerine sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda devam ediyor. Türk otomotiv sanayiinde “Sürdürülebilirlik Raporu” yayınlayan ilk otomotiv üreticisi olan Tofaş, bu yıl da raporunu web üzerinden interaktif formatta paylaştı.

Tofaş 2006'da başlayan temel olarak iş güvenliği, kalite, maliyet ve çevre konularına odaklanılan Dünya Klasında Üretim (WCM) programında 2013'te Fiat Chrysler fabrikaları arasında “Altın Seviye”deki ilk üç arasına girmişti. 2019'da gerçekleşen denetim neticesinde ise puanını 81'e yükselterek en yüksek puana sahip otomobil fabrikası oldu. Tofaş, aynı dönemde uzun yıllardır devam etmekte olan çevre yönetimi kapsamındaki çalışmalarını arttırarak, enerji, su ve karbondioksit azaltımı sağlamaya devam etti. Üretim süreçlerinde oluşan atığın tamamının uygun yöntemlerle geri kazanılması sağladı.

Uluslararası değerlendirme kurulu EIRIS'in Borsa İstanbul bünyesinde yaptığı kapsamlı değerlendirmede, BİST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer almaya hak kazanan 50 Türk firması arasında yer alan Tofaş, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi'nde yer alan ilk otomotiv şirketi olarak bu alandaki çalışmalarını sürdürüyor. Tofaş'ın 2019 yılı Kurumsal Yönetim Derecelendirme Notu 9,26'ya yükseltildi.Konu hakkında açıklamalarda bulunan Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, “Yarım asırlık tecrübe ve birikimimizin gücü ile 2019'da küresel ve ülke seviyesinde yaşanan zorlayıcı ekonomik gelişmelere rağmen, paydaşlarımız için değer oluşturmaya devam ettik. Bir yandan 2,3 milyar dolar ihracat geliri ve 919 milyon dolar dış ticaret fazlasıyla iç pazara yönelik faaliyetlerimizde performansımızı artırdık. Tofaş olarak yatırımlarımızı ve iş planlarımızı uzun vâdeli bakış açısıyla yapıyoruz. Bizi önemli değişimlerin beklediği bu dönemde dirençli olabilmek ve esneklik gösterebilmek sürdürülebilir başarı ve katma değerin anahtarları olacak. Hedefimiz, şirketimizin sürdürülebilir başarısını, müşterileri için değer sunan, çalışanlarının ve iş ortaklarının parçası olmaktan gurur duydukları küresel bir şirket olarak devam ettirmek. Bu doğrultuda, sürdürülebilirlik kapsamındaki çalışmalarımızı hızlandıracağız” dedi.

“Pandemi sürecinde sağlık ekipmanı ürettik”

Pandemi sürecinde yürütülen çalışmalara işaret eden Cengiz Eroldu, “Sürecin başında mücadelenin ön safhalarında bulunan sağlık çalışanlarımızın ihtiyaçlarını anlamaya, bu mücadeleden başarıyla ayrılabilmemiz için onları korumaya odaklandık. Ar-Ge kapasitemizin avantajını kullanarak hızla biyolojik örnek alma kabini, entübasyon kabini ve siperlikli maske üretimine geçtik. Bu ekipmanlara yönelik mühendislik çalışmalarını internet üzerinden paylaşarak onun üzerinde kuruluşun üretime geçmesine destek olduk, hizmete soktuğumuz internet sitesiyle merkezi olarak talepleri toplayarak dağıtımını yaptık. Tofaş olarak ürettiğimiz 50 bin siperlikli maske, 1300 biyolojik örnek alma ve entübasyon kabinini 70 ildeki sağlık kuruluşlarına ulaştırdık. Bu süreçte çalışanlarımızın sağlığı önceliğimiz oldu. Güvenli İşe Dönüş Rehberi'nin hazırlanmasına katkıda bulunarak üreticilerimizin faydasını hedefledik, işlerimizin devamlılığı için uzaktan çalışma yöntemleri ve güncellenen yıllık planlarla faaliyetlerimizi sürdürüyoruz” açıklamalarını yaptı.

Uzun soluklu toplumsal destek faaliyetlerimize devam ediyoruz

Tofaş'ın, ana faaliyet alanının yanında; ülke ekonomisine ve toplumsal gelişmeye katkı sağlamak üzere uzun soluklu ve derinliği olan konulara desteğine de vurgu yapan Cengiz Eroldu, “Tofaş, spor, eğitim ve kültür-sanat eksenlerinde uzun soluklu sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirmeyi sürdürüyor. Tofaş Spor Kulübü, Tofaş Fen Lisesi,Tofaş Bursa Anadolu Arabaları Müzemiz, Fiat Engelsiz Hareket, Fiat Laboratuvarları ve uzun senelerdir sürdürdüğümüz arkeolojik kazılara destek çalışmalarımız gibi birçok projeyle de toplum için değer kazandırmaya devam ediyoruz” diye konuştu.