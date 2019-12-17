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Tofaş tarihinde ilk kez Eurocup'da son 16'da

ULEB Avrupa Kupası 10.

hafta maçında Tofaş, Lokomotiv Kuban'ı sahasında 92-90 yenerek son 16'ya kaldı.



Salon: Tofaş


Hakemler: Difallah, Kowalski Marcin, Udyanskyy, Eduard


TOFAŞ: Muhaymin Mustafa 9, Berkan Dumaz , Berk Uğurlu 11, Barış Ermiş 2, Dj White 15, Samyy Nejia 21, Tarık Philip 10, Williams 13, Muhsin Yaşar 11


Başantrenör: Orhun Ene


Lokomotiv Kuban: Sam Dekker 17, Will Cummings 12, Kalnietis 12, Alan Williams 9, Kuzminskas 17, Kulagin 5, O'braynt 18


Başantrenör: Evgeny Pashutin


1. Periyot: 26-28 (Lokomotiv Kuban lehit)


Devre: 48-43 (Tofaş lehine)


3. Periyot: 63-62 (Totaş lehine)

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