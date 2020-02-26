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Tofaş'ın rakibi Bahçeşehir Koleji

Tofaş Basketbol Takımı, ING Basketbol Süper Ligi 20.

haftasında evinde Bahçeşehir Koleji'yle kozlarını paylaşacak. 26 Şubat Çarşamba günü Nilüfer Tofaş Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak.


ING Basketbol Süper Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ederken, 20. hafta mücadelesinde Tofaş, Bahçeşehir Koleji'ni konuk edecek. Ligde 13 galibiyet 6 mağlubiyet ile 4. sırada yer alan Bursa ekibi, Solgar Vitamin Türkiye Kupası ve milli maçlar nedeniyle lige verilen ara sonrası taraftarı önünde galibiyet hedefliyor. Mavi - yeşillilerin bu haftaki rakibi Bahçeşehir Koleji ise 6 galibiyet 13 mağlubiyet ile 14. sırada bulunuyor. İki takım daha önce lig tarihinde 3 kez karşı karşıya gelirken, Tofaş bu karşılaşmalarda rakibine karşı 2 galibiyet, 1 de mağlubiyet aldı.

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