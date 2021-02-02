İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tofaş'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takımın final 8 için mücadele vereceği play-off kura çekimi gerçekleştirildi.

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde son 16 takımın final 8 için mücadele vereceği play-off kura çekimi gerçekleştirildi. Tofaş Basketbol Takımı, play-off turunda İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İtalya'dan Happy Casa Brindisi ve ülkemizden Pınar Karşıyaka ile I Grubu'nda eşleşti.


Tofaş'ın FIBA Basketball Champions League (BCL) play-off turundaki rakipleri belirlendi. Normal sezonda gruplarını ilk 2 sırada tamamlayan ekiplerin yer aldığı kura çekimi, İsviçre'nin Mies bölgesindeki Patrick Baumann Basketbol Evi'nde online olarak gerçekleştirilirken, B Grubu'nu 4 galibiyet-2 mağlubiyet ile lider tamamlayan Bursa ekibi, kuraya 1'inci torbadan katıldı. Tarihinde ilk kez yer aldığı kupada Final 8'i hedefleyen Tofaş Basketbol Takımı, son 16 turunda İsrail'den Hapoel Unet-Credit Holon, İtalya'dan Happy Casa Brindisi ve ülkemizden Pınar Karşıyaka ile I Grubu'nda eşleşti. Play-off turu da 3 iç saha-3 deplasman maçı olmak üzere 6 maç üzerinden oynayacak ve gruplarında ilk 2 sırada yer alan takımlar, 5-9 Mayıs 2021 tarihlerinde düzenlenecek 8'li finale katılmaya hak kazanacak. Top 16 turu karşılaşmaları 2-3 Mart 2021'de başlayacak ve 6-7 Nisan 2021'de sona erecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.