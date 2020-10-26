TOFAŞ'tan istifa eden Orhun Ene'den açıklama geldi

TOFAŞ Basketbol Takımı'nda 5 yıldır gerçekleştirdiği başantrenörlük görevini bırakma kararı alan Orhun Ene, açıklama yaptı. Tecrübeli antrenör şunları söyledi:

“Her şeyden önce bütün Bursalı basketbolseverlere, 5 sezon boyunca bizi destekleyen Tofaş taraftarına, Bursa'da kazandığım dostlarıma, Bursa halkına, Tofaş Spor Kulübü çalışanlarına; Başkanımızdan, malzeme sorumlumuza kadar 5 sene süresince birlikte çalışma ayrıcalığını yaşadığım herkese teşekkür etmek istiyorum. Kararım duygusal ve anlık verilmiş bir karar değil, profesyonelce alınmış bir karardır. Sezon başında, erken alınmış bu karar takımın ligdeki güncel durumu veya alınan sonuçlara bağlı değil, 15 yıllık üst düzey antrenörlük tecrübelerime de dayanarak, takımı daha ileriye götüremeyeceğimi düşündüğüm için alınmıştır. Bu süreç içerisinde bana sağlanan imkanlarla kulübü taşıyabileceğim en iyi noktaya taşıdığımı ve başta yola çıkarken koyduğumuz hedeflere ulaştığımızı düşünüyorum. Bugüne dek kısa vadeli, sonuç odaklı hedefler yerine, kulüp organizasyonlarını ileriye taşıyacak oyuncu ve takım bazında sürdürülebilir ve gelişimi hedefleyen projelerde olmayı tercih ettim. Tofaş Spor Kulübü'ndeki misyonumu bu doğrultuda tamamladığımı düşünüyorum. Türk basketbolu için önemli bir değer olan Tofaş Spor Kulübü'ne ve benden sonra bu sorumluluğu alacak meslektaşıma başarılar diliyorum.”