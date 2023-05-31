TOGG, Avrupa Leylek Köyü Eskikarağaç'ta

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, yerli ve milli otomobil TOGG ile Avrupa Leylek Köyü Eskikarağaç'ı ziyaret ederken, leylek köyü sakinleri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Bir balıkçı ile kurduğu dostluk hikayesi ile dünyanın yakından takip ettiği bir hikayenin kahramanları olan Balıkçı Adem Yılmaz ve Yaren Leylek'in köyüne, Türkiye'nin ürettiği yerli otomobil TOGG geldi.

Belediye Başkanı Ali Özkan, geçtiğimiz günlerde Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne hediye edilen yerli ve milli otomobil TOGG ile Avrupa Leylek Köyü Eskikarağaç'ı ziyaret ederken, leylek köyü sakinleri tarafından büyük bir heyecanla karşılandı.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan leylek köyüne gerçekleştirdiği ziyarette, mahalle sakinlerinin yoğun ilgisiyle karşılandı.

“TOGG, Türkiye'nin yeni yüzyılı yürüyüşünün önemli bir kilometre taşı olacak”

Ziyaretin ardından ise Başkan Özkan, Balıkçı Adem Yılmaz'ı da alarak köy içerisinde TOGG ile tur attı. Turun sonunda Yaren'in yuvasının önünde bir konuşma da yapan Özkan, “Tüm Yarenseverler olarak, Yaren'in tekrar gelip Adem Amca'ya kavuşup kavuşmayacağını merakla bekliyorduk. Hamdolsun aksatmadan, 12 yıldır bu hikaye devam ediyor. Tabi Türk milletinin de 100 yıldan beri yerli ve milli bir otomobil beklentisi vardı. İşte milletimiz, TOGG ile buluştu ve bu hasret sona erdi.

İnşallah TOGG da Türkiye'nin yeni yüzyılı yürüyüşünün önemli bir kilometre taşı olacak. Türk gençleri, teknolojik anlamda birçok yeniliğe imza atacak. TOGG otomobilin milletimize, hayırlara vesilem olmasını cenab-ı Allah'tan niyaz ediyoruz. Yanımızda Adem Amcamız, köy kadınlarımız, gençlerimiz ile hep birlikte bu mutluluğu yaşadık. Aynı Adem Amcamızın Yaren Leylek ile kavuşması gibi. İnşallah hep birlikte daha güzel günlere kavuşmak umuduyla” diye konuştu.

TOGG'a binerek köyünde turlama şansı yakalayan Balıkçı Adem Yılmaz da ziyaretten ve TOGG'u yakından görüp bizzat deneyimlemekten duyduğu mutluluğu, “Türkiye'mize yeni arabamız hayırlı olsun. Mükemmel bir araba. İnşallah hayırlara vesile olur” ifadesiylebelirtti.