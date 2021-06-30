TOGG şantiyesinde aşılama mesaisi

AK Parti Gemlik İlçe Başkanı Şamil Yiğit ve ilçe sağlık müdürü Enes Özdemir'in katıldığı programda aşılama çalışmalarına başlandı. İlk günde 280 kişi aşılanırken, toplamda 1200 çalışanın aşılamasının da hafta sonuna kadar tamamlanacağı öğrenildi.

Aşılama çalışmalarının kısa sürede tamamlanacağı ve benzer çalışmaların ilçe genelinde belirli sayının üzerindeki işyerlerinde de aralıksız devam edileceği aktarıldı.