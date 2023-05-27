Togg Uludağ'ın zirvesinde

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Uludağ'da gençlerle bir araya geldi. Gençler, zirvede Togg'u test etti.

Osmangazi Belediyesine ait Taşkonak Tesisleri'nde gençlerle yemekte bir araya gelen Bakan Varank, daha sonra milli ve yerli Togg ile zirveye çıktı. Uludağ'ı muhteşem bulduğunu belirten Bakan Varank, "Yeşilin her tonu var. Giresun'dan gelen ailemizle yolculuk ettik. Onlar da çok beğendi. Uludağ deneyimini bütün vatandaşlarımız yaşasın istiyoruz. Tek başıma binseydim korkabilirdim ama vatandaşlarımızdan cesaret aldım. Keyifli ve heyecanlı bir yolculuk oldu" ifadelerini kullandı.

Varank, kullandığı Togg'un dünyanın en çok ellenen arabası olduğunu belirterek, "Türkiye'nin otomobili kapının önünde binmek isteyen varsa binebilir. Zaten elektrikli olduğu için çevreye de zarar vermiyor. Uludağ'a bir zarar vermeyecek" dedi.

Bakan Varank, daha sonra Togg'un yanında gençlerle hatıra fotoğrafı çektirerek, "Bursa'nın zirvesine Togg'u çıkardık. Tabii böyle zirve bir projeye Uludağ gibi bir zirve yakışır dedik. Gençlerin, vatandaşlarımızın ilgisi yüksek. Bursa zaten doğası, tarihi, kültürüyle de gerçekten çok önemli ve güzel bir şehir. Uludağ da Bursa'ya başka bir hava katıyor. Yeşilin her tonunu Uludağ'da görebiliyorsunuz. Uludağ'a ilgi yüksek. İnşallah biz bu şehre bu ilgiyi, alakayı daha da artıracak şekilde hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Gençlerin Anadolu kırmızısı Togg'u test etme fırsatı bulduğu programda daha sonra safari araçlarına binen Varank, Uludağ'ın doğal güzellikleri arasında gezinti yaptı. Varank, ayrıca Sarıalan bölgesindeki esnaf ve vatandaşlarla da sohbet ederek, bol bol fotoğraf çektirdi.