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TOKİ dar gelirliler için Yenişehir'e yeni konutlar yapacak

Cumhur İttifakı’nın MHP’li Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, dar gelirliler için Toplu Konut İdaresi’nin ilçeye yeni konutlar yapacağını açıkladı.

Cumhur İttifakı'nın MHP'li Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, dar gelirliler için Toplu Konut İdaresi'nin ilçeye yeni konutlar yapacağını açıkladı.


Yenişehirli vatandaşlardan gelen talep üzerine Cumhur İttifakı MHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, ilçeye 3.etap Toki konutlarını kazandırmak için çalışmaların başladığını belirtti.


Konuyla ilgili açıklama yapan Cumhur İttifakı MHP Yenişehir Belediye Başkan Adayı Davut Aydın, “ TOKİ konutlarının alt yapısını Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Alinur Aktaş'la hazırlamıştık. Bunun da


müjdesini halkımıza ilk mitingimizde verdik. TOKİ konutları ile farklı bölgelerde yerlerimiz hazır.Gelen taleplere göre her bütçeye uygun 3.etap TOKİ konutlarını inşallah ilçemize kazandıracağız” diye konuştu.

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