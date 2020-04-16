TOKİ inşaatında ara yok

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde yapımına geçen yılın sonlarında başlanan TOKİ 4. etap konut projesinde çalışmalar ara vermeden devam ediyor. 32 bloktan oluşan tüm blokların kaba inşaatı tamamlandı. İnce işçilik ise devam ediyor.

Orhangazi'de yapımına geçen yılın sonlarında başlanan TOKİ 4. etap konutlarının inşaatında yüzde 42'lik bölüm tamamlandı. Toplu Konut İdaresi tarafından inşâ edilecek olan 292 konuttan oluşacak olan konutlarda 32 bloğun kaba inşaatları tamamlandı.

TOKİ Başkanlığı tarafından Orhangazi'de hayata geçirilecek olan 292 konut, 2 dükkân ve 1 cami inşaatı ile çevre düzenlenmesi işi ihalesi daha önce sonuçlanmıştı. 2 Temmuz 2019 tarihinde yapılan ihalenin teklif değerlendirme süreci tamamlanmıştı. 24 firmanın katıldığı ihaleyi en uygun teklifi veren Maksem Yapı İnşaat A.Ş 55 Milyon 922 Bin TL bedel ile kazanmıştı. 550 günde tamamlanacak olan proje 41.057,542 metrekarelik alana yapılacak. 4. etap konut projesinde toplam 32 bloktan oluşacak olan konutlarda kaba inşaat tamamlandı. Öte yandan şantiye alanında ise korona virüs tedbirleri alındı. Binaların yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.