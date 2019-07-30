TOKİ mahalle olmak istiyor

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Tatkavaklı Mahallesi'nde bulunan TOKİ konutlarında oturanlar, hizmet gelmeyince kendi yollarını kendileri onardı.

Belediyenin hizmetlerinden yararlanamadıklarını ifade eden kat malikleri, konutlara doğalgaz hattı getirildikten sonra yollarının yapılmadığını iddia ederek, bozulan yolları kendi imkanlarıyla onardı. Kendi imkanlarıyla temin ettikleri kazma, kürek ve el arabasıyla bozulan yolları onaran TOKİ sakinleri, burada gönüllü çalıştıklarını belirterek, Bütün şehir yasası ile muhtarlık statüsünü kaybettiklerini ve konutlarda yaşayan yaklaşık bin 200 kişinin kendi haline terk edildiğini söyledi.

Muhtarlık statüsünü kaybeden 432 konutun bulunduğu TOKİ'lerde yaşayan vatandaşlar, hizmet alamadıklarını öne sürerek, mahalle olmak için imza kampanyası başlatıp, Mustafakemalpaşa Belediye Başkanlığına başvuruda bulundu.

Belediye meclisinde görüşülecek olan dilekçeye istinaden, TOKİ mahalle olursa ilçenin mahalle sayısı 132 olacak. Bütünşehir kanunun çıkmadan önce Tatkavaklı beldesinin TOKİ'lerle birlikte 5 mahallesi bulunuyordu. Bütünşehir yasası Tatkavaklıyı tek mahalleye çevirip, 5 mahallenin sorumluluğunu tek bir muhtara devredince, 8 bin kişiye tek bir muhtar hizmet veriyor.