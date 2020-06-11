TOKİ'den 500 günde Bursa'ya toplu konut

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Bursa'nın 2.büyük ilçesi Yıldırım'a, 500 günde yeni toplu konut yapacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Toplu Konut İdaresi (TOKİ), Yıldırım'a bağlı İsabey Mahallesi'nde, 236 daire, 6 işyeri ve 1 camiden oluşan yeni toplu konut projesini gerçekleştirmek üzere, ihale düzenledi. Tünel kalıp sistemiyle elde edilecek projenin inşaatı, altyapı ve çevre düzenleme çalışmalarını kapsayan ihale, Ankara'da 21 Temmuz'da gerçekleştirilecek. İhalenin sonuçlanması ve 10 gün içerisindeki yer tesliminin ardından, yükleniciye 500 gün süre tanınacak. Yatırım programına alınan projede, daireler toplam 12 bloktan oluşuyor ve tümü 5'er katlı (zemin kat dahil), 3+1 ve 2+1 özelliklerinde olacak.

TOKİ, ülke geneliyle 100 bin konutluk bir hedef süreç başlatırken, Bursa için de, farklı ilçelerde toplam 3 bin 200 konut yapılacağı duyurulmuştu. Bursa'nın 2.büyük ilçesinde, ilan edilen süreç için 150 konutluk proje biliniyordu, ancak İsabey'deki proje de gündeme geldi.