TOKİ'lerde çıkan yangında bir itfaiye eri, 3 vatandaş dumandan etkilendi

Bursa'da 23 katlı TOKİ'lerin 10. katında bulunan dairede çıkan yangın büyük paniğe neden oldu. 1 itfaiye eri, 3 vatandaş dumandan etkilendi.

Olay, Merkez Osmangazi İlçesi Kiremitçi Mahallesi Doğanbey TOKİ B/7 blokta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 katlı TOKİ'lerin 10. katında bulunan dairede buzdolabı kablolarının yanmasından kaynaklı yangın meydana geldi. Dumanların sardığını binayı gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda İtfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis, binada bulunan vatandaşları tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede müdahale ederek söndürdü. Yangının çıktığı dairede kimsenin olmadığı öğrenildi.

Öte yandan dumandan etkilenen 3 vatandaşın ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.